Граждане перестали экономить на отпусках, сообщает DEITA.RU со ссылкой на НСН.

Представители туристического бизнеса отмечают рост интереса россиян к традиционно премиальным направлениям отдыха.

Так, по словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, граждане России всё больше стали интересоваться не только отдыхом выше среднего уровня, но и в таких странах, как Мальдивы, Индонезия, Куба и Доминикана.

Стоит отметить, что именно эти страны можно назвать одними из самых затратных для посещения. Однако, вместе с этим, наблюдается и увеличение спроса в бюджетных нишах.

Например, путешествия в такие страны, как Болгария, стали стоить меньше, дабы турпоток в них не ослабевал.

Дмитрий Шевченко