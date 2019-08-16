Граждане поменяли свои продуктовые предпочтения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Росстат заявил о снижении потребления картофеля россиянами в два раза за почти сорок лет. По информации ведомства, в 1980 году граждане успевали съесть за год 117 килограммов картофеля на человека, а в 2018 году эта цифра снизилась до 59.

При этом специалисты зафиксировали и другой тренд: вдвое выросло количество съедаемых фруктов и ягод — с 35 до 74 килограммов.

Также россияне стали больше налегать на овощи, мясо, рыбу и рыбопродукты, а вот уровень потребления хлеба, круп и макарон, сахара и кондитерских изделий наоборот, уменьшился.

Также аналитики отметили и то, что граждане сократили потребления молочных продуктов — с 390 килограммов до 266.

Диетолог Екатерина Александрова заявила, что основной причиной изменения рациона россиян стало их желание питаться более правильно.

Дмитрий Шевченко