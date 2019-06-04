Стали известны самые популярные вещи, которые россияне покупали этой весной, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

Как оказалось, наиболее востребованными вещами среди покупателей из России стали спортивные товары и, в особенности, брюки, футболки и кроссовки.

Примечательно, что общий объём покупок на 30% превысил уровень прошлого года за этот же период.

Кроме спортивных товаров, спросом пользовались и электронные устройства. Здесь уровень продаж повысился чуть меньше и составил 16%. В потребительском фаворе россиян оказались наушники, так называемые, умные браслеты и разнообразные часы.

Не остались в стороне и садоводы. Перед началом нового сезона они также закупили очень много товаров в магазинах, в основном, конечно же, для работы на своих участках.