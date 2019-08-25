Почти 40% путешественников изредка летают рейсами бюджетных авиаперевозчиков, сообщает DEITA.RU по материалам сервиса OneTwoTrip.

По данным опроса, проведенного популярным сервисом, более 13% респондентов летают бюджетными авиакомпаниями регулярно, почти 40% российских пассажиров делают это изредка, а 28% пока не имели такого опыта, но хотели бы попробовать. Только 19% опрошенных сообщили, что никогда не летали лоукостерами и не планируют этого делать.

Россияне раньше более настороженно относились к бюджетным авиакомпаниям. Но, как показало исследование, за последние годы ситуация изменилась. Путешественники стали чаще пользоваться услугами бюджетных авиакомпаний, причем как для перелетов внутри страны, так и для путешествий за рубеж.

Дмитрий Санников