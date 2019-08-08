Предпочтения отечественных автолюбителей постепенно меняются, сообщает DEITA.RU.

Агентство "Автостат" заявило о росте продаж преимальных авто на российском рынке. Повышение спроса на машины более высокого класса составило 5,8% по сравнению с результатами продаж прошлого года.

Таким образом, за прошлый месяц в стране продалось 12 667 машины сегмента премиум. Среди марок-лидеров оказались Mercedes-Benz, BMW и Lexus.

Две первые увеличили свои продажи на 11,5 и 14,2 процента соответственно, а вот последний бренд продавался хуже на 3%.

Также в первую пятерку попали Audi и Land Rover, продажи которых выросли на 0,9 и 4,9 процента соответственно.

Дмитрий Шевченко