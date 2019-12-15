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Россияне перешли на дорогие смартфоны
Российские пользователи смартфонов больше не хотят покупать дешевые и недолговечные телефоны. Ритейлеры электронной продукции отмечают, что все больше граждан предпочитают "дровам" - модели средней цены, производительности которой хватит на ближайшие 2-3 года, сообщает DEITA.RU
Средняя стоимость желанного россиянами смартфона, о котором идет речь - 16 -17 тысяч рублей. Таким образом, в 2019 году цена, котору уплачивает обычный покупатель, выросла на пять процентов по сравнению с 2019-м. Впрочем, реализовать смартфоны высокой ценовой когорты, от 50 000, также стало проще. Их теперь покупают на 25% чаще, а стоят они - на треть дороже.
Если говорить о предпочитаемых россиянами брендах,то здесь все похоже на ситуацию прошлого года. В лидерах, как всегда, Samsung, сразу за ней Honor, Huawei, Xiaomi и Apple. Однако именно "яблочники" по-прежнему являются самой платежеспособной аудиторией, принося бренду большую часть дохода от продаж смартфонов в РФ. Производители и эксперты отмечают и тот факт, что вклад в позитивную динамику продаж устрйоств вносят все новые программы рассрочки и обмена старых телефонов на новые.
Евгений Черемухин