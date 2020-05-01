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Россияне перешли на хлеб на самоизоляции
Продажи хлеба выросли за месяц «домашнего» режима
Специалисты банка «Русский Стандарт» проанализировали чеки россиян и пришли к выводу, что продажи хлеба выросли более чем на треть, сообщает ИА DEITA.RU.
В сегменте продуктов питания именно хлеб стал самым популярным товаром у россиян в режиме самоизоляции. Продажи хлеба выросли на 36% в апреле, по сравнению с мартовскими показателями, отмечают «РИА новости». Второе место в списке наиболее популярных продуктов питания заняло молоко (35,4%), «бронзу» взяли яйца.
Среди средств ухода чаще всего жители России покупали крем, мыло и зубную пасту соответственно. Наиболее востребованный товар для детей в апреле - детское пюре, тетради для школьных занятий и подгузники.
Ранее сообщалось о продуктовых наборах для школьников Владивостока – педагоги просят приходить за продуктами отцов, потому что наборы получаются достаточно объёмными и тяжёлыми.