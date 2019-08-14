Рейтинги основных российских политический партий сползли вниз, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Суммарный рейтинг всех парламентский партий России оказался ниже 51%. Об этом заявил Левада-центр по результатам последнего опроса общественного мнения.

Согласно данным социологов, в частности, оценка партии "Единая Россия" за три года упала с 39 до 28% одобрения. При этом, несмотря на сползание лидера, поддержка коммунистов и партии ЛДПР остались на прежних значениях в 11 и 10%.

Всего по 4% избирателей готовы поддержать партии "Коммунисты России" и "Справедливая Россия", , а партию "Яблоко" и "Партию пенсионеров за справедливость" всего 2%.

Дмитрий Шевченко