Крупные телеканалы продолжают терять аудиторию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Левада-центр провёл опрос о том, откуда россияне получают информацию о происходящем в стране и мире. Результаты ожидаемо показали снижающуюся роль телевидения в деле получения новостей населением.

Как отмечают эксперты, ещё десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, сегодня — уже 72%. С молодёжью дела обстоят ещё менее радужно для телевизионщиков.

Только 42% молодых людей используют телевизор, как источник информации о происходящем, а вот старшее поколение, наоборот. 93% тех, кому за 65 смотрят телевизор.

Исследовательской компании Mediascope констатирует, что сразу у трёх основных вещателей по итогам 2018 года суточные доли аудитории снизились.

Дмитрий Шевченко