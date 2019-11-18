Россияне перестали любить Путина

Больше половины населения России поддерживают политические взгляды действующего президента страны Владимира Путина, но при этом в искренней любви к российскому главе признались всего тридцать два процента граждан. Об этом сообщает DEITA.RU.

Эти цифры стали известны после обнародования результатов социологического исследования «Левада-центра». Эксперты отметили, что по сравнению с две тысячи семнадцатым годом позитивный рейтинг Путина упал в глазах россиян на десять процентов и на сегодняшний день составляет не более тридцати двух процентов. Искренне хорошо к президенту относятся и того меньше – всего двадцать четыре процента из общего числа граждан.

В финальном отчете исследования говорится, что аналогичный показатель «позитивного отношения к президенту, как к человеку» был у Путина в две тысячи одиннадцатом году. Тогда же на всю страну прогремели знаменитый болотные протесты.

Отмечается, что порядка тридцати процентов опрошенных заявили, что не могут сказать про Владимира Владимировича ничего плохого. Пятнадцать процентов респондентов относятся к личности президента безразлично или равнодушно. Восемь процентов «не ругают, но и не могут подобрать хороших слов», еще восемь – ждут от Путина чего-то нехорошего, не доверяют ему, а оставшиеся шесть процентов красноречиво высказывают свою неприязненность, антипатию и даже отвращение к нему.

Отмечается, что главной причиной снижения рейтинга является «допущение со стороны Владимира Путина проведения в стране пенсионной реформы».

А между тем, говоря об отношении к политическим взглядам и реальным действиям президента, ровно семьдесят процентов респондентов отметили, что свою «президентскую работу» Владимир Путин делает хорошо. Этот показатель вырос на три процента, по сравнению с осенними цифрами прошлого года.

Эксперты центра подсчитали, что большую часть сторонников действующего президента составляют провинциалы, россияне старшего возраста и прекрасная половина населения России.

Кстати, в «Левада-центре» подчеркнули, что столь нейтральное или скорее безразличное в целом отношение народа к власти характерно для авторитарного политического режима.

Екатерина Цой