квитанция, документы, сбербанк, оплата
Источник изображения: Сергей Трэйне

Федеральная служба судебных приставов России привела статистику по неоплаченным штрафам, сообщает DEITA.RU.

По данным ведомства, за первые пять месяцев текущего года их объём достиг 22,4 миллионов рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5 миллиона.

Специалисты связывают это с увеличением количества радаров на дорогах. Дело в том, что далеко не во всех случаях автолюбителю остаются согласны с выписываемыми штрафами.

Количество обращений в суды по их оспариванию сильно увеличилось. Чтобы заставить людей платить, власти собираются ограничить доступ должникам к ряду госуслуг, таким как обмен паспорта или выдача каких-либо справок.

При этом, как отмечают эксперты, и как про это говорил президент России Владимир Путин на "Прямой линии", устройства фиксации нарушений ПДД часто не имеют ни должной документации, ни предупреждающих о них дорожных знаков.

Кроме этого, нередки случаи, когда они ставятся там, где просто можно больше заработать, а не в самых аварийноопасных местах. Есть претензии и к алгоритму работы, когда владельцам приходят штрафы за стояние в пробках под видом неправильной парковки.

Дмитрий Шевченко

Читайте также: