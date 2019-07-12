Федеральная служба судебных приставов России привела статистику по неоплаченным штрафам, сообщает DEITA.RU.



По данным ведомства, за первые пять месяцев текущего года их объём достиг 22,4 миллионов рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5 миллиона.

Специалисты связывают это с увеличением количества радаров на дорогах. Дело в том, что далеко не во всех случаях автолюбителю остаются согласны с выписываемыми штрафами.

Количество обращений в суды по их оспариванию сильно увеличилось. Чтобы заставить людей платить, власти собираются ограничить доступ должникам к ряду госуслуг, таким как обмен паспорта или выдача каких-либо справок.

При этом, как отмечают эксперты, и как про это говорил президент России Владимир Путин на "Прямой линии", устройства фиксации нарушений ПДД часто не имеют ни должной документации, ни предупреждающих о них дорожных знаков.

Кроме этого, нередки случаи, когда они ставятся там, где просто можно больше заработать, а не в самых аварийноопасных местах. Есть претензии и к алгоритму работы, когда владельцам приходят штрафы за стояние в пробках под видом неправильной парковки.

Дмитрий Шевченко