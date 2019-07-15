Граждане предпочитают сохранять деньги, вместо того, чтобы их тратить, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин заявил, что сохраняющийся тренд на сбережение средств среди россиян не представляет какой-либо опасности для экономики страны.



По его словам, у финансовых властей нет недостатка денег. Наоборот, они ищут проекты, в которые можно было бы вложить государственные средства.

По мнению Саватюгина, люди сами начнут инвестировать свои накопления, например, на фондовом рынке, когда почувствуют, что для этого созданы благоприятные условия.

При этом он заявил, что не стоит специально заставлять людей это делать. Чиновник также отметил, что властям нужно вкладывать деньги в повышение финансовой грамотности граждан, чтобы они могли нести ответственность за свои инвестиционные решения.

Дмитрий Шевченко