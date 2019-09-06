Граждане стали более ответственно подходить к своему самочувствию и состоянию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Россияне стали чаще приходить к врачам для того, чтобы узнать всё ли с ними в порядке, чем доходить до койки доктора, когда уже чем-либо заболели.

Положительную тенденцию отметила министра здравоохранения страны. В одном из своих выступлений на полях ВЭФ-2019 Вероника Скворцова сказала, что подобный тренд начался в поликлиниках России около четырёх лет назад.

Сейчас, согласно данным министра, доля тех, кто приходит к медицинские учреждения в профилактических целях вырос до более чем 30%.

По словам Скворцовой, само государство также плавно подтолкнуло граждан к такому поведение путём организации обязательной диспансеризации один раз в год.

Дмитрий Шевченко