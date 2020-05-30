Россияне перестали возвращать долги по микрозаймам

Доля просрочек россиян по микрозаймам за апрель текущего года выросла до 40,7% — на 2,7%, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечают специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс», это максимальный рост задолженности за последние несколько лет.

Общий объём просрочки российских граждан увеличился на 3,3% и достиг 51,3 миллиарда рублей. В бюро добавили, что портфель российских МФО составляет 11,13 миллиона займов. Их общая сумма равна 149,7 миллиарда рублей.

Ранее стало известно о позиции Центрального Банка России относительно выдачи новых кредитов населению. В регуляторе считают, что останавливать частное кредитование вредно для экономики страны.