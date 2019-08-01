Один из депутатов в Свердловской области сравнил паек военнопленных немцев в СССР и потребительскую корзину жителей региона сегодня. Более питательным оказался паек, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Оптимальное для взрослого мужчины количество калорий – это 2500-3000, иначе организм начнет деградировать. Причем в рационе должно быть 302 грамма хлеба, мясо и рыба, напоминает депутат заксобрания Свердловской области Александр Ладыгин. Военнопленные получали в два раза больше нормы хлеба, им полагались рыба, чай, соль и специи в большем количестве, чем россиянам в Свердловской области.

Недавно шла речь о разделении потребительских корзин на два типа: мужчинам и женщинам. Женская оказалась дешевле на 14%.

Также в начале текущего года говорилось, что потребительская корзина может стать на тридцать процентов дороже, поскольку в нем появятся новые продукты.

Анастасия Туркова