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Россияне побили рекорд по долговой нагрузке

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Неутешительные цифры дает Центробанк

Исторически максимальный уровень долговой нагрузки домохозяйств зафиксирован в России 1 апреля, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно статистике Центробанка, нагрузка была высокой еще до кризиса, она постепенно росла с середины 2017 года. Но нынешний показатель 10,9%, по словам экспертов, беспрецедентен, пишет РБК.

Года назад руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина напоминала, что данные о долговой нагрузке домохозяйств учитывают всех трудоспособных граждан, а не только закредитованных.

«Если рассмотреть этот показатель только для тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на погашение кредитов 43,9% своего дохода», – говорила Набиуллина.

В апреле многие кредиторы (как банки, так и коллекторские агентства) заявляли, что кредиты стали выплачиваться хуже. Но программы поддержки заемщиков сгладили положение.

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