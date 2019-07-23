Граждане высказали своё мнение относительно продажи спиртного в небольших магазинах в жилых домах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

95% россиян, принявших участие в опросе общественной организации "Трезвая Россия" поддержали запрет властей на продажу алкоголя прямо в домах.

Результаты социологического исследования озвучил сам руководитель движения Султан Хамзаев. Он также отметил, что, по его мнению, именно наличие подобных магазинов зачастую провоцирует криминогенную обстановку в спальных районах городов.

Доступность спиртного, по словам Хамзаева, становится благодатной почвой для развития преступности. По этой причине общественник попросил власти подумать над тем, чтобы вернуть запрет на продажу алкоголя в домах.

Дмитрий Шевченко