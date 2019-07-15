Граждане хотят защитить своих детей от влияния гаджетов на процесс обучения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Наличие смартфонов у детей в школе негативно отражается на успеваемости школьников. Такого мнения придерживаются 62% россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ на тему нужности запрета на электронные устройства в учебных заведениях.

По данным социологической организации, за последний год сократилась доля россиян, поддерживающих запрет использования мобильных телефонов и смартфонов школьниками в классах с 73% до 67% и считающих, что отмена гаджетов позитивно скажется на учебном процессе с 69% до 62%.

Ещё 55% опрошенных выступили за полное отсутствие гаджетов у детей в школах. В целом идею поддерживают те, у кого есть дети школьного возраста.

Дмитрий Шевченко