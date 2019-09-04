Российские граждане, достигшие предпенсионного возраста, стали выходить на заслуженный отдых раньше положенного государством срока, сообщает DEITA.RU. Соответствующее письмо отправили представители Пенсионного фонда России в Минтруд.

Речь идет о тех гражданах, которым в 2019 году был перенесен возраст, когда они могут начать получать выплаты из ПФР. Предпенсионеры предпочитают дальше трудиться либо на так называемом черном рынке, либо незаконно оформлять себе инвалидность.

Работать официально продолжает лишь 40 процентов граждан, остальные отправляют себя на «назаслуженный» отдых, пишет канал «Юрист для пенсионера».

Отмечается, что, судя по статистике, люди старшего возраста выбирают синицу в руке, чем журавль в небе.

Екатерина Брязгунова