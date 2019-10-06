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Россияне погрязли в долгах
Минфин ожидает, что реальные доходы жителей России продолжат снижаться, несмотря на рост зарплаты, сообщает DEITA.RU.
Такой прогноз включен в материалах Министерства финансов к проекту федерального бюджета на период 2020-2022 годов.
Основной причиной снижения доходов ведомство назвало рост обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты. Подтверждается это и выкладками Росстата, который еще в июле 2019 года о резком росте платежей государству (налогов и сборов) и плате за обслуживание кредитов.
Как подсчитали специалисты Минфина, по итогам 2019 года, хотя реальная зарплата и вырастет на 1,5%, реальные доходы увеличатся всего на 0,1% — как годом ранее. Ранее прогноз правительства был более оптимистичным. В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что реальные доходы россиян по итогам 2019 года вырастут на 1%. При этом глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин назвал ожидание роста доходов в 2019 году «слишком оптимистичным».
Дмитрий Санников