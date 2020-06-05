telegr wh call

Новости

Билл Гейтс прокомментировал обвинения в планах чипировать человечество

5 Июнь 2020, 21:15

Россияне пока не полетят в Турцию

5 Июнь 2020, 20:45

Построил дом - земля в придачу: одобрен новый закон

5 Июнь 2020, 20:32

Шкуматов: «Российская экономика спотыкается о дороги»

5 Июнь 2020, 20:15

Любителей плотских утех подстерегает неожиданная угроза из-за пандемии COVID-19

5 Июнь 2020, 20:00

Фильм Дудя спровоцировал рост числа запросов билетов на Камчатку

5 Июнь 2020, 19:45

Михаил Хазин посоветовал ни в коем случае не покупать доллары

5 Июнь 2020, 19:36

Россияне потеряли интерес к работе из-за коронавируса

5 Июнь 2020, 19:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Россияне пока не полетят в Турцию

пляж, море, отдых, отпуск, купальник, загар, загорать

Авиасообщение все еще ограниченное

Россия не вошла в перечень из 40 стран, с которыми Турция планирует открыть авиасообщение в июне, сообщает ИА DEITA.RU.

Международные рейсы с государствами Европы и Азии будут восстанавливаться согласно составленному экспертами алгоритму, с 10 и по 25 июня запустится авиасообщение со всем списком, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

«Страны пытались предотвратить эпидемию, сокращая свои международные рейсы и даже закрывая их. <…> Теперь мы должны восстановить наши связи», – сказал глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу.

Излюбленное российскими отпускниками государство закрыло международное авиасообщение в конце марта. В мае Россия попала в список из 31 страны, чьим гражданам разрешен медицинский туризм.

Читайте также:

Отпуск не отменяется: вот какие страны начнут выдавать визы

Роспотребнадзор сделал заявление по отпускам для россиян

Турция пустит россиян, но не для отдыха

Елена Кот

Популярное

«Металлисты» разбирают по частям оживленный мост в Приморье

В Москве арестовали Николая Платошкина

«За слова надо отвечать»: Платошкина сравнили с «красным губернатором»

Таможня прокомментировала новый приказ об оформлении праворульных авто
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...