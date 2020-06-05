Россияне пока не полетят в Турцию

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Авиасообщение все еще ограниченное
Россия не вошла в перечень из 40 стран, с которыми Турция планирует открыть авиасообщение в июне, сообщает ИА DEITA.RU.
Международные рейсы с государствами Европы и Азии будут восстанавливаться согласно составленному экспертами алгоритму, с 10 и по 25 июня запустится авиасообщение со всем списком, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.
«Страны пытались предотвратить эпидемию, сокращая свои международные рейсы и даже закрывая их. <…> Теперь мы должны восстановить наши связи», – сказал глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу.
Излюбленное российскими отпускниками государство закрыло международное авиасообщение в конце марта. В мае Россия попала в список из 31 страны, чьим гражданам разрешен медицинский туризм.