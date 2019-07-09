Как новые схемы расчета стоимости одного квадратного метра в российских регионах отразятся на помощи государства льготным категориям граждан, разбиралось ИА DEITA.RU.



Минстрой опубликовал документ с итогами пересчета стоимости квадратного метра в российских регионах. Средняя цена «квадрата» по стране составила 45 тысяч рублей. В Москве квадратный метр стоит 99 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 76 тысяч рублей. На третьем месте Республика Саха (Якутия) - 71 тысяча рублей.

Вообще, по итогам переоценки квадратов на Дальнем Востоке лидером стала именно Якутия. На втором месте рейтинга дальневосточных регионов, по мнению Минстроя, - Хабаровский край (63 тысячи рублей). Приморье оценили в 59 тысяч рублей за «квадрат».

Что не так с этими ценами?

Методику расчета стоимости квадратного метра в каждом регионе Минстрой не раскрывает. В интервью ТАСС за 2018 год глава министерства Владимир Якушев заявлял, что способ подсчета, который использовали до 1 января 2019 года, в корне неверный. И вот с этого года специалисты пересчитали все по-новому.

Но и к этим результатам, хоть они и выше предыдущих, есть масса вопросов. Например, то, что цены в основном считали, как среднюю температуру по больнице - во всех регионах, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Сравните:

По данным Минстроя, «квадрат» в Москве стоит 99 тысяч, а в Московской области - 61 тысячу.

По данным портала «Домофонд», в 2018 году «квадрат» в Москве стоил 193 тысячи, а в Московской области (Балашиха) 86 тысяч рублей.

По данным Минстроя, в Приморье средняя цена «квадрата» 59 тысяч рублей.

По данным портала «Домофонд», во Владивостоке «квадрат» стоит 100 тысяч рублей.

О том, что цены на «Домофонде» взяты не с потолка, еще в 2017 году говорил тогда еще министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

«Я не могу не отреагировать на такую тему, как стоимость жилья в целом на Дальнем Востоке и, в частности, во Владивостоке. Цена, на наш взгляд и по мнению экспертов и аналитиков, завышена. Я думаю, что здесь ФАС есть над чем работать», – приводит его слова официальный сайт Минстроя.

В том же пресс-релизе приведены слова генерального директора Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александра Плутника: цена жилья на Дальнем Востоке превышает 100 тыс. рублей за квадратный метр.

Тогда откуда взялись эти 50 тысяч рублей в приказе Минстроя от июля 2019? Скорее всего, в расчет брали среднюю цену за квадратный метр в каждом населенном пункте и высчитывали средний показатель. Исключение - три города федерального значения.

На что влияет определенная Минстроем цена квадратного метра?

Именно на выведенное министерством значение ориентируются органы исполнительной власти для расчета выплат на покупку жилья или его части, а также на строительство жилья.

Для примера возьмем программу Владивостока «Жилье для молодой семьи». По ней получателям выдают 30% от расчетной стоимости жилья. Если представить, что считать будут не по рекомендациям Минстроя, а по факту, то отдавать придется почти в два раза больше.

Несостоятельность и бессмысленность новых расчетов стоимости квадратных метров признал и сам глава Минстроя Владимир Якушев в 2018 году.

«На сегодняшний день регион на определенную программу получает определенное количество денег — назовем его X, которое распределяется между определенным количеством людей. Объем государственной поддержки формируется из расчета цены квадратного метра — назовем ее Y.

Даже если цифра Y вырастет — цифра X больше не станет. То есть за методикой деньги автоматически не придут. Увеличение цены квадратного метра в конечном итоге приведет к тому, что количество людей, получающих эту поддержку, уменьшится. Но расчеты будут более правильными», – говорится на официальном сайте Министерства строительства.

Елена Миронова