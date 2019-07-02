Россияне смогут выйти на пенсию раньше на шесть месяцев, сообщает DEITA.RU. Соответствующий закон вступил в силу в понедельник 1 июля.

Согласно документу, льготой могут воспользоваться те россияне, которые должны были выйти на заслуженный отдых в 2019–2020 годах. Однако пенсионная реформа, стартовавшая 1 января текущего года, разрушила планы граждан.

Суть льготы заключается в том, что эти граждане могут начать получать пенсию на полгода раньше. Речь идет о мужчинах 1959–1960 годов рождения и женщинах 1964–1965-го.

Ранее прошла информация о том, что пенсионная реформа негативно скажется на демографической ситуации в стране. Многие российские женщины ожидают, когда родители выйдут на пенсию, чтобы родить ребенка. Повышение пенсионного возраста чревато тем, что в тех семьях, где могло родиться два малыша, на свет появится один.

Екатерина Брязгунова