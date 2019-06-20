Государство разработало новые правила по пенсионной реформе, сообщает DEITA.RU.



Министерство финансов и ЦБ разрабатывают новую систему выплат пенсий в России. Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) должна заработать в следующем году.

Как пишет РБК, участники системы смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после того, как сделают первый взнос. Кроме того, участники ИПК смогут получать деньги досрочно, если заболеют.

Однако система еще не доработана полностью: регулятор пока не решил, как граждане будут входить в ИПК. Неизвестна и стандартная ставка отчислений.

Ранее сообщалось, что президент одобрил систему индивидуального пенсионного капитала.

Елена Миронова