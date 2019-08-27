Уровень знаний российских сотрудников либо выше, либо ниже требуемой нормы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Аналитические компании BCG и World Skills выпустили доклад, согласно которому почти 34 миллионов россиян или имеют избыточную, или недостаточную квалификацию для выполняемой ими работы.

Эксперты говорят о том, что в "квалификационной яме" во всём мире находятся более миллиарда человек. Как отмечают специалисты, ввиду этого фактора мировой ВВП недополучает триллионы долларов.

Ранее эксперты РАНХиГС и Минэкономразвития выяснили, что в России по специальности или функционально приближающимся к ней профессиям работают 56,8%. Исследование показало, что только 11% респондентов имеют высококачественное образование.

Дмитрий Шевченко