Россияне поплатятся за неуплату налогов

Второго декабря текущего года наступает срок уплаты налоговых сборов за две тысячи восемнадцатый год. О том, почему россиянам не стоит затягивать с переводом обязательных платежей на счет налогового органа, рассказывает DEITA.RU.

Итак, согласно информации ФНС России, до первого ноября текущего года россияне должны получить электронные или письменные уведомления от налоговой о необходимости уплаты определенной суммы за владение различным имуществом. В ведомстве уточнили, что неполучение квитанции не является уважительной причиной для просрочки платежа, а значит за уклонение от уплаты налогов в отношении каждого нарушителя будет применены санкции.

По словам замруководителя органа Светланы Бондарчук, если до второго ноября плательщики не получили уведомления, они обязаны сообщить об этом своему налоговому органу. Та же схема действий работает в случае, если в квитанции не были учтены положенные гражданину льготы.

«За неуплату налога на россиян налагается серьезная штрафная санкция в размере двадцати процентов от суммы платежа за каждое конкретное имущество», - рассказала замглавы ФНС России в интервью «Российской газете».

По словам Бондарчук, уведомления намеренно не высылаются только в случае освобождения от уплаты или же если итоговая сумма налога оказывается меньше ста рублей.

В ведомстве уточнили, что в этом году сотрудники налоговой службы направили на почтовые адреса россиян более пятидесяти миллионов уведомлений. Шестнадцать с половиной миллионов «писем счастья» ждут граждан в личных кабинетах на портале госуслуг или сайте ФНС.

Екатерина Цой