Россияне попробуют заплатить за ЖКХ по-новому

Система уплаты за коммуналку изменится, сообщает DEITA.RU.

Почта России и Центробанк собираются протестировать оплату услуг ЖКХ по системе быстры платежей, которая уже совсем скоро должна заработать в полную силу.

Как сообщили в администрации регулятора, россияне смогут оплачивать свои счета через любой банк, являющийся участником данной системы. При этом в почтовых отделениях станут доступны безналичные расчёты по QR-коду.

Как отметили в Почте России, со временем с помощью новой системы можно будет оплачивать и многие другие услуги. Примечательно, что использование СБП для самих граждан будет абсолютно бесплатным.

Дмитрий Шевченко