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Российская семья обратились к канцлеру Германии и генсеку ООН, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
В городе Прокопьевск одна из семей оставила на стене своего аварийного дома послание Ангеле Меркель и Антониу Гутерришу, в котором попросили политика и дипломата предоставить им убежище.
При этом россияне отказались переехать в новое жильё, а также заявили, что местные чиновники хотят их отравить. Кроме этого, члены недовольной семьи требуют с государства миллион рублей.
Все остальные семьи покинули старое жилье, поэтому администрации приходится оплачивать коммунальные услуги за весь пустующий дом.
Дмитрий Шевченко
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