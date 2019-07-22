Российская семья обратились к канцлеру Германии и генсеку ООН, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В городе Прокопьевск одна из семей оставила на стене своего аварийного дома послание Ангеле Меркель и Антониу Гутерришу, в котором попросили политика и дипломата предоставить им убежище.

При этом россияне отказались переехать в новое жильё, а также заявили, что местные чиновники хотят их отравить. Кроме этого, члены недовольной семьи требуют с государства миллион рублей.

Все остальные семьи покинули старое жилье, поэтому администрации приходится оплачивать коммунальные услуги за весь пустующий дом.

Дмитрий Шевченко