Результаты опроса ВЦИОМ показали, кого на самом деле уважают россияне, сообщает DEITA.RU.



ВЦИОМ опубликовал результаты очередного опроса россиян. Тема всех вопросов, которые задавали на минувшей неделе – уважение российских политиков. Респондентам предложили составить свои рейтинги из тех, кого они считают достойными уважения.

На первое место все россияне поставили Владимира Путина, а вот распределение последующих мест удивительно.

Так, на втором месте оказался министр обороны Сергей Шойгу. Тройку самых уважаемых политиков замкнул Сергей .лавров – глава МИДа.

Далее идет глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, и только после него, на пятом месте, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Елена Миронова