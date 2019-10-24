Россияне потерпят: Путин списал колоссальные долги Африке

Российский лидер Владимир Путин заявил о списании 20 миллиардов долларов долгов африканским странам, информирует DEITA.RU. Такое заявление сделал глава государства на пленарном заседании экономического форума Россия — Африка. Оно прошло в среду, 23 октября, в Сочи.

Как сказал Владимир Владимирович, сегодня Россия по собственной инициативе участвует в облегчении долговой нагрузки африканских стран. На данный момент уже удалось списать более 20 миллиардов долларов США, что эквивалентно одному 1,28 триллиона рублей.

Российские бизнесмены уже начали комментировать удивительную щедрость страны. По словам директора DNS Дмитрия Алексеева, 1,2 триллиона рублей — это годовой розничный оборот в области БТиЭ, или двухлетний эффект от повышения НДС, или половина проблемных долгов россиян. «Ну вот молодцы же, Россия явно встает с колен. Какой оглушительный успех на международной арене!» — пишет он на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что в последнее время это не единственная финансовая помощь странам Африки. Также Россия помогла африканцам победить эпидемию лихорадки Эбола. На борьбу с опасным заболеванием страна выделила 60 миллионов долларов, что эквивалентно 3,83 миллиарда рублей.

Кроме того, Владимир Путин добавил, что 17 тысяч африканских студентов на сегодняшний день обучаются в российских вузах. 25 процентов из них учатся за счет российского бюджета.

Екатерина Брязгунова