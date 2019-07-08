Источник изображения: DEITA.RU
Только на одном из курортов отказались
от брони 30% туристов, сообщает DEITA.RU.
На курорте Саирме в Грузии зафиксировали потерю интереса русских туристов. По данным ТАСС, отменены 30% забронированных номеров.
Кроме того, по словам менеджера по продажам курорта, бронь отменяют не только россияне, но граждане других стран: Казахстана и Азербайджана. Они также мотивируют отказ беспокойством о безопасности.
Ранее сообщалось о том, что россияне стали активно интересоваться недвижимостью в Грузии.
Елена Миронова
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