Желающих начать своё дело в России стало меньше на 20%, сообщает DEITA.RU.

Финансовый университет при правительстве провёл исследование среди россиян и выяснил, что уже с ноября прошлого года в стране снижается число тех, кто рассматривает для себя перспективу открытия собственного бизнеса.

При этом, аналитики отмечают, что предпринимательская активность может снова перейти к росту в конце 2019 и начале 2020 года.

По мнению исследователей, те, кто в 2014—2015 годах отложил на будущее планы развития своих предприятий, уже воплотил в жизнь свои планы, что и стало причиной циклического спада.

В настоящее время перестал расти спрос среди субъектов малого и среднего бизнеса на грузоперевозки, которые представляют собой ключевой фактор бизнес-активности, а с мая снижается спрос предпринимателей на содействие во внешнеэкономической деятельности.

Дмитрий Шевченко