Россияне потеряли интерес к работе из-за коронавируса

Большинство россиян (80%) потеряли интерес к работе за время борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия». К таким выводам пришли аналитики НИУ ВШЭ.

В большинстве случаев опрошенные россияне чувствуют эмоциональное истощение, основное проявление болезней это усталость и раздражение по отношению к людям, а также недовольство работой и жизнью. По данным аналитиков среди женщин уставших больше, чем среди мужчин. Также многие оценивают свое состояние как высокое истощение (35%) и среднее истощение (26%).

По словам специалистов, из легкого состояния человек может выйти самостоятельно, для более сложных случаев потребуется уже помощь. Однако для работодателей такое состояние опасно тем, что у сотрудников падает эффективность. Среди профессий где больше всего наблюдается данная система – это врачи, спасатели и соцслужбы. С другой стороны значительная часть россиян осталась без доходов, что также не добавляет позитивных красок в исследование.

В итоге специалисты отмечают, что после окончания карантина в большинстве случаев все придет в норму, а пандемия показала насколько людям необходимо управлять эмоциями.