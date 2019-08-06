Названа сумма трат граждан на машины из автосалонов, сообщает DEITA.RU.

Аналитическое бюро "Автостат" поделилось статистикой, согласно которой по итогам первого полугодия текущего года россияне потратили чуть более одного триллиона рублей на покупку новых иномарок.

Как отмечают специалисты, эта сумма составила почти 90% от всего объёма российского авторынка. Также компанией были лидеры продаж.

На первом месте оказалась Kia, дилеры которой продали машин на общую сумму 148 миллиардов рублей. На втором месте – Toyota с выручкой в 119 миллиардов рублей, а на третьем – Hyundai со 107 миллиардами рублей.

Также в первую пятёрку пошли Mercedes-Benz и BMW. Эксперты отметили, что на долю лидеров приходится 51% всего объема денежной массы, потраченной на приобретение иномарок.

Дмитрий Шевченко