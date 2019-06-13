Стало известно, как граждане распорядились бы большими деньгами, если бы они у них вдруг появились, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru

Мечта о том, чтобы ни с того, ни с сего получить буквально "с неба" миллион долларов, витает в головах многих людей. Наверняка, каждый хотя бы раз задумывался о том, чтобы бы он сделали если эта мечта стала реальностью.

Исследовательская группа "Ромир" провела исследования и выяснила, что россияне сделали бы с миллионом случайных долларов в случае их попадания к ним в руки.

Как оказалось, больше всех людей поступили бы с деньгами довольно логично, а именно вложили бы их в себя и в своих близких. Таких оказалось 25%. 24% купило бы себе квартиры, машины и предметы роскоши.

Есть и те, кто желает жить на проценты. Таких нашлось целых 18%.

А вот создать на полученные деньги бизнес, ну или хотя бы попытаться это сделать, решились бы лишь 15% опрошенных. 5% поехали бы в путешествие.

Несмотря на довольно радужные планы, россияне всё чаще и чаще стали сталкиваться с тем, что у них запрашивают информацию о том, откуда и зачем им деньги.

Дмитрий Шевченко