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Россияне пожаловались на сбои в работе популярной соцсети

11 Сентябрь 2019, 21:01

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Популярная у россиян соцсеть сбоит, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Downdetector.

Интернет-пользователи пожаловались на проблемы в работе "ВКонтакте", передают специалисты сервиса, отслеживающего сбои популярных ресурсов.

Неполадки появились в районе полудня по московскому времени. Сайт в большинстве случаев попросту не загружается. Часть зарегистрированных отмечает проблемы с отправкой сообщений или с просмотром видео.

Большая часть жалоб поступила из столицы страны, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и некоторых других городов.

Администраторы соцсети добавили, что у некоторых из пользователей не загружались изображения, но сейчас все в порядке.

Анастасия Туркова

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