Эксперты провели опрос, который выявил отношение соотечественников к своим трудовым доходам, сообщает DEITA.RU.

Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, как пишут "Известия", выяснил, что почти пятая часть россиян заметила понижение уровня своей заработной платы за прошедший год.



Как показали исследования, у 62,5% россиян доход не изменился, а у 19,2% зарплаты даже выросли. Одновременно с этим, у 41,4% участников опроса увеличилась нагрузка на работе. Снизилась она лишь у 6,6%, а у 52% осталась прежней.

Примечательно, что данные Института не совпадают с цифрами Росстата об увеличении заработка на 9,4% за год в среднем по стране.

Ранее сообщалось, что новые правила торговли могут увеличить цена на продуктовые товары в магазинах.