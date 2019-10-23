Россияне предпочитают покупать товары для детей онлайн

При покупке детских товаров россияне все чаще выбирают интернет-магазины, при этом переставая ходить в «физические» торговые точки. На отдельные виды продукции наблюдается спад спроса. Об этом сообщает DEITA.RU.

Так, руководство крупной сети детских товаров «Детский мир» отметило, что в 2019 году продажи в обычных магазинах выросли всего на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время популярность покупок через интернет в магазине все той же сети подскочила на 86%.

Результатом такого наблюдения стало расширение ассортимента онлайн-торговли в пять раз. Раньше через интернет можно было купить 50 тысяч видов товаров. Сейчас число равно 250 тысячам.

Аналитики отмечают, что если раньше наблюдался рекордный рост на покупку детских товаров, то сейчас – такой же спад – все большее число респондентов выбирает шопинг в сети. Особенной популярностью пользуются товары для младенцев: средства гигиены, ухода, детское питание и предметы для кормления малыша.

Среди причин такого скачка популярности участники опросов называют удобство, быстроту выбора, комфортный выбор по каталогу и возможность сэкономить, так как многие интернет-магазины и платформы предлагают разнообразные скидки, акции и «уценки».





Александра Маслова