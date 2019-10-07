Россияне предпочитают покупать в торговых центрах

В России впервые с 2015 года выросла посещаемость торговых центров, сообщает DEITA.RU по материалам аналитической компании Watcom Group.

Как пишет «Ъ», посещаемость торговых центров в России в третьем квартале 2019 года составила 412 человек на 1 тыс. кв.м. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это первый рост после длительного падения, начавшегося в 2015 году. Ранее авторы исследования говорили лишь о кратковременных сезонных колебаниях, спровоцированных внешними факторами, например холодным летом. Аналитики отмечают, что рост посещаемости торговых центров происходит вопреки продолжающемуся снижению реальных доходов населения, которое по итогам первого полугодия 2019 года составило 1,3% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Президент Watcom Group Роман Скороходов связывает происходящее на рынке с изменением модели потребления: она перешла из «сберегательной» в «бережливую». «Люди привыкли к кризису и живут, сохраняя свои привычки»,— рассуждает он. Еще одним ключевым фактором господин Скороходов называет низкий ввод торговых площадей.

Дмитрий Санников