Доля таких граждан в России растёт, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

По итогам второго квартала текущего года количество занятых в неформальным секторе страны составило 15,25 миллионов человек.



Согласно данным Росстата, данный показатель увеличился на почти полтора миллиона человек за год. Всего же во втором квартале количество занятых россиян составило 71,6 миллионов.

Таким образом, в неформальном секторе России сейчас работает каждый пятый россиянин. Из них 8,36 миллиона мужчин и 6,89 миллионов женщин.

При этом, как отметили специалисты, для подавляющего большинства работа в неформальном секторе является единственной.

Дмитрий Шевченко