Россияне придумали, как заработать на Путине

Бизнес по продаже визитных карточек президента России Владимира Путина набирает обороты, сообщает DEITA.RU.

Только за последний месяц в интернете размещено 6 объявлений о продаже визиток Владимира Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга.

Цены варьируются от 50 тысяч до 2 миллионов рублей. Владельцем вполне себе приличной, не затертой карточки тогда еще будущего национального лидера можно стать за 400–500 тысяч рублей.

В ряде случаев продавцы указывают на то, как была получена карточка: «подарил знакомый, который плотно работал с Путиным в те годы», «работала в компании у советника Путина» и так далее.

Самая дорогая визитка за 2 миллиона презентует Владимира Путина, как председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга (1991–1996 годы). Продавец указывает на то, что она изготовлена типографским способом.

Самая дешевая карточка за 50 тысяч рублей относится примерно к тому же периоду, однако уступает по качеству более дорогому экземпляру.

Помимо визитных карточек президента, в российском сегменте интернета можно приобрести визитки губернатора Петербурга Яковлева за 2500 рублей, заместителя министра внутренних дел СССР Викторова – 650 рублей, министра обороны России Павла Грачева – цена договорная.

Михаил Светлов