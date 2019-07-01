Граждане отдают ему предпочтение среди других видов отдыха, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Согласно опросу "Леваца-центра", более 50% россиян не посещают ни кафе, ни театры, ни концерты в свободное время, предпочитая проводить его у телевизора.

Вторым по популярности занятием граждан стали встречи с друзьями. Как только у них появляется свободное время, 36% предпочитают заниматься именно этим. 30% любит ходить в гости или принимать друзей или родственников у себя дома.



Хотя бы раз в месяц выбираться в театры или другие заведения культуры могут себе позволить лишь 8% россиян.

Примечательно, что почти 28% граждан ответили интервьерам, что вообще не читают книги, а 13% делают это всего раз в год и даже реже.

Дмитрий Шевченко