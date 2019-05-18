На портале Роструда «Работа в России» опубликовали результаты опроса, в котором россияне назвали самый главный критерий при выборе работы, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, главным критерием для россиян при выборе работы стала зарплата. К слову, четверть граждан надеется на рост доходов в полтора раза при смене места работы.

По итогам опроса, 73% голосовавших готовы сменить работу, если на новом месте зарплата выше (51% респондентов предпочитает этот вариант) или есть перспективы для дальнейшего профессионального развития (18% назвали это главным для себя).

Более 30% участников опроса ожидают, что зарплата вырастет на треть, а 26% — что она увеличится в полтора раза. Ждут прибавки к заработной плате на половину суммы 24% опрошенных.

Кроме зарплаты указали еще одну причину. Для 17% респондентов самым важным стала лояльность руководства, коллектив и график.

В опросе приняли участие более 25 тысяч человек.

Анастасия Туркова