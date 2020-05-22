Россияне признались, на что им не хватает денег

Финансовый маркетплейс «Юником24» провел исследование, которое показало, зачем в период пандемии коронавирусной инфекции россиянам понадобилось прибегнуть к кредиту, сообщает ИА DEITA.RU.

В исследовании говорится, что с приходом пандемии COVID-19 у россиян изменились предпочтения, и причины обращения в кредитные организации для выдачи кредита. Например, в текущем году, порядка 60% случаев оформляется для неотложных нужд, пишет ТАСС.

Одна пятая часть от опрошенных призналась, что кредит потребовался для ремонта, который откладывался ранее.

Каждый десятый опрошенный рассказал, что средства потребуются на ремонт автомобиля, так как транспортное средство пригодится для заработка, либо ввиду решения отказа от общественного транспорта. Подготовкой к дачному сезону объяснили потребность в кредите 5% респондентов, остальные опрошенные указали иные причины.

В минувшем году в период майских праздников также проводился опрос, тогда половина участников опроса указывала необходимость займа на неотложные нужды из-за возросших трат. К слову, с 1 января 2019 года было установлено новое значение НДС – налог был увеличен с 18 до 20%. Одна пятая заёмщиков также желали привести жильё в порядок, по 15% голосов собрали пункты «подготовка к дачному сезону» и «путешествия и отдых на майские праздники». 5% респондентов признались, что дополнительные средства нужны для подготовки к выпускным.