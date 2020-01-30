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Россияне признались в любви к Илону Маску
Согласно исследованиям, среди зарубежных бизнесменов наибольшей популярностью у россиян пользуется Илон Маск. Об этом сообщает DEITA.RU.
Согласно исследованию сервиса Superjob, порядка 14% опрошенных испытывают симпатию к основателю Tesla.
Самым же частым ответом опроса стало «никто не сипатичен» - так ответили 29% опрошенных.
В тройке лидеров, помимо Маска, оказались Билл Гейтс – один из основателей компании Microsoft и президент США Дональд Трамп. За обоих голосовали 6% опрошенных.
Также довольно популярны у наших граждан Стив Джобс – основатель знаменитой продукции Apple, и Генри Форд.
Александра Маслова