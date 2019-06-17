Множество отечественных бизнесменов терпит крах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

За первый квартал 2019 года количество обанкротившихся российских бизнесменов выросло на 2,4% в сравнении с прошлым годом. Эксперты говорят о том, что в данном случае не столько важно значение этого показателя, как сам факт того, что он вообще начал расти, ведь ещё совсем недавно его удалось стабилизировать.

Аналитики связывают повышение уровня банкротств среди российского бизнеса с признаками застоя в экономике и кризисе неплатежей в качестве одного из основных его маркеров.

Строительство, сельское хозяйство и машиностроение оказались теми секторами предпринимательства, где был отмечен самый большой рост числа несостоявшихся бизнесменов. Число банкротств продолжило снижаться лишь в электроэнергетике.

Ранее сообщалось о том, что множеству россиян не хватает денег на предметы первой необходимости и они вынуждены брать кредиты.

Дмитрий Шевченко