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Россияне продолжают копить долги по кредитам

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займы, люди, улица, осень

Финансовое положение граждан продолжает оставаться тяжёлым, сообщает DEITA.RU.

Россияне всё больше погружаются в беспробудное кредитное будущее. Увлечённость кредитными картами, кажется, сыграла злую шутку с тысячами жителей России.

Как констатирует агентство "Эквифакс", по сравнению с прошлым годом ситуация с просрочкой по кредиткам в стране ухудшилась вдвое. То есть граждане стали в два раза чаще задерживать выплаты по обслуживанию своих долгов. 

А их, судя по информации экспертов, только за текущий год набежало уже на сумму в 350 миллиардов рублей. Год назад за этот же период россияне успели понабрать лишь 250 миллиардов. 

В первую очередь это может быть связано с тем, что в прошлом году банки выдали лишь 25% от того объёма кредиток, которые были выданы в этом году.

Дмитрий Шевченко

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