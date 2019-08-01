Специалисты отмечают возрастающий тренд спроса на потребительское кредитование, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

Россияне не сбавляют темпов набора всё новых финансовых обязательств в обмен на свободные деньги для повседневных трат. К такому выводу пришли аналитики бюро кредитных история "Эквифакс".

Согласно их данным, объём выдачи займов поднялся на 13% во втором квартале текущего года в сравнении в аналогичным отрезком года предыдущего. Всего россияне взяли за это время в долг сумму около 745 миллиардов рублей.

Примечательным оказалось и то, что само количество займов растёт гораздо медленнее, чем суммы. Число выданных кредитов увеличилось всего на 5%, а средняя сумма достигла своего максимума и составила 191 тысячу рублей.

Дмитрий Шевченко