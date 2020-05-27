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Россияне продолжают спасать свои деньги из банков
Тенденция продолжается уже четвёртый месяц подряд
Счета российских банков продолжают терять личные средства граждан, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Россияне с начала года не перестают снимать свои деньги с банковских депозитов. По состоянию на 1 мая, объём вкладов физических лиц в иностранной валюте составил 88,2 миллиарда долларов, уменьшившись за месяц на 1,2%.
Согласно статистике Центрального банка России, месяцем ранее россияне забрали из банков 1,1 миллиард долларов. Несмотря на внушительные результаты апреля, в марте клиенты сняли со своих счетов ещё больше.
С начала текущего года объём валютных вкладов стал меньше на 8,3 миллиарда долларов. Для сравнения, за весь прошлый год прирост данного показателя составил всего 8,6 миллиардов долларов.