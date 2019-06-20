Более 43% россиян волнуют маленькие пенсии. С просьбой повысить пенсии, граждане готовы обратиться к президенту во время трансляции «Прямой линии». Таковы результаты опроса, проведенного DEITA.RU.

В четверг, 20 июня, президент России Владимир Путин проведет ежегодную Прямую линию. Организаторам поступило уже более миллиона вопросов. Агентство поинтересовалось у своих читателей, о чем бы они хотели попросить президента. Большая часть опрошенных хотела бы задать вопрос про пенсии, за этот вариант проголосовало почти 43% респондентов. Россиян волнует не только тема повышения пенсионного возраста, но и мизерный размер пенсионных выплат. Второй популярной просьбой стала защита от комаров, да, и такие обращения присылают президенту. За этот вариант ответа свои голоса отдали более 25% читателей.

Почти 15% опрошенных россиян попросили бы Путина поднять зарплаты, 7% - снизить ипотечные ставки, еще 7% волнует тема мусорных свалок.

Кроме того, приморцы жалуются главе государства на точечную застройку, долгострои, проблемы экологии и резидентов ТОР и СПВ. С такими лозунгами они намерены выйти на митинг на центральную площадь Владивостока сегодня, в день проведения Прямой линии с президентом, в надежде быть услышанными. Протестную акцию усилят фестивалем автомотоспорта.

Напомним, в предыдущие годы вопросы президенту из Приморья, которые касались угольной пыли, дальневосточных гектаров, проблем дольщиков и дорогих билетов на авиаперелеты в центр страны.

Иван Юрьев